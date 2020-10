Oi Soluções lança Big Data para redução de risco de crédito

A primeira parceria é com a Quod e a plataforma oferece o serviço 100% baseado em nuvem e com consumo estabelecido via API

A Oi Soluções está lançando uma plataforma de Big Data & Analytics, para fomentar parceiras que auxiliem empresas e consumidores na avaliação de risco de crédito. A primeira parceria da Oi é com a Quod, gestoras de bases de dados do mercado financeiro brasileiro e operadora do cadastro positivo. A parceria visa a desenvolver soluções que garantam maior eficiência e segurança no processo de análise de crédito.

O Quod Autentica, solução desenvolvida em parceria entre Oi e Quod, em conformidade com a Lei Geral de Proteção de dados (LGPD), une a infraestrutura de telecomunicação da Oi e sua plataforma de Big Data & Analytics, com a expertise de gestão de dados e desenvolvimento de modelos estatísticos da Quod.

PUBLICIDADE

A plataforma de Big Data & Analytics da Oi oferece um serviço 100% baseado em nuvem e com consumo estabelecido via API (Application Programming Interface ou Interface). Por meio da API, é possível desenvolver modelos estatísticos nos quais as empresas receberão um score processado, permitindo a realização de análises para tomadas de decisões.

Rodrigo Shimizu, diretor de Marketing da Oi Soluções, diz que a ferramenta apoiará o mercado em uma melhor avaliação do risco de crédito e fraude, beneficiando diversos segmentos. “Conhecemos a criticidade das avaliações de riscos dentro das organizações e a nossa plataforma foi desenvolvida para prover ao mercado uma solução que atue de forma rápida e segura, atendendo as necessidades das empresas”, diz Shimizu.

Para Raphael Salmi, head de desenvolvimento de negócios da Quod, a ideia é que a parceira resolva alguns dos principais desafios das empresas, ao mesmo tempo em que proporciona benefícios diretos ao consumidor final.