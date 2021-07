Oi Soluções lança aplicação corporativa de trabalho híbrido

A Oi Soluções, provedora e integradora de soluções digitais para o mercado corporativo da Oi, anunciou hoje, 26, a plataforma Gestão do Colaborador. O produto é uma aplicação para gestão do trabalho em home office.

PUBLICIDADE

Disponível em dois módulos, aplicativo e web administrativo, a solução pode ser personalizada de acordo com as necessidades de cada negócio e customizada com a identidade visual das empresas. O módulo aplicativo apresenta, entre outros recursos, questionário de monitoramento de saúde, agendamento de sala e baias, reserva de mesa em refeitório, controle de ponto e empréstimo de equipamento.

Desenvolvido especialmente para gestores, o módulo web administrativo tem funcionalidades como gestão de recursos, dashboard para controle de indicadores e de outras informações estratégicas.

“O trabalho híbrido veio para ficar. Em uma pesquisa interna realizada em maio, identificamos que 91% dos colaboradores gostariam de manter o home office após a quarentena, e a maior parte (90%) por um período de 3 dias ou mais. É fundamental que as empresas estejam preparadas para lidar com as particularidades desse modelo e as soluções digitais como o Gestão do Colaborador têm um papel determinante neste contexto”, afirma Rodrigo Shimizu, diretor de Marketing da Oi Soluções.

A Oi Soluções tem 1.500 executivos para atender exclusivamente o segmento corporativo, sendo a carteira de clientes composta por 45 mil empresas. (Com assessoria de imprensa)