Oi Soluções inicia venda de produto baseado no WiFi 6

A Oi Soluções lançou nesta semana um produto para implantação de rede local sem fio baseada no padrão WiFi 6. Batizado de WiFi 6X, o sistema tem o triplo de velocidade da oferta WiFi anterior da empresa. Tem também funcionalidades de gestão novas.

Acrescentou, por exemplo, a ferramenta location analytics, que calcula o tempo de permanência de uma pessoa no estabelecimento e a taxa de retorno das visitas para diferenciar passantes de visitantes.

Outra novidade é o mapa de calor segmentado que mostra a concentração do fluxo de pessoas indoor e outdoor, com possibilidade de filtros por gênero e faixa etária, facilitando a visualização sobre os perfis de consumidores ou potenciais consumidores em áreas específicas dos estabelecimentos.

A solução tem também recursos de gestão do usuário e envio de mensagens em SMS ou WhatsApp em tempo real, que podem ser usadas em campanhas personalizadas com base no comportamento dos usuários no local. Segundo a empresa, todos os dados são coletados e tratados sob consentimento, em adequação à Lei Geral de Proteção de Dados. O primeiro acesso de uma pessoa à rede é feita mediante cadastro e autorização de uso das informações, com dupla autenticação. (Com assessoria de imprensa)