Oi Soluções forneceu comunicação de dados ao TRE em 18 estados nas eleições

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Telegram(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no WhatsApp(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no LinkedIn(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Facebook(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Twitter(abre em nova janela)

A Oi Soluções, provedora e integradora de soluções digitais da Oi para o mercado corporativo, foi a responsável por fornecer redes privadas de comunicação de dados dos cartórios eleitorais aos Tribunais Regionais Eleitorais (TRE) em 18 estados. Exclusivamente no Piauí, a operadora forneceu links privados de comunicação de dados entre TRE e Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A companhia realizou o trabalho no primeiro e no segundo turno.

A operadora atuou, com rede privativa de transmissão de dados, em 3.887 municípios nos estados: Acre; Bahia; Espirito Santo; Goiás; Maranhão; Mato Grosso; Mato Grosso do Sul; Minas Gerais; Pará; Paraná; Pernambuco; Rio de Janeiro; Rio Grande do Sul; Rondônia; Roraima; Santa Catarina; e Tocantins. Juntos, eles totalizaram 95 milhões dos 148 milhões de eleitores do Brasil. Foram mais de 1.400 links para atender a Justiça Eleitoral sobre um backbone de fibra óptica.

PUBLICIDADE

Nos estados Roraima, Amapá, Pará, Rondônia, Maranhão, Rio Grande do Sul, Paraná, Minas Gerais, Bahia e Pernambuco a empresa também fornecer circuitos de dados para demandas pontuais dos TREs.

Por meio do seu Centro de Gerência de Rede e de Serviços, a companhia fez o monitoramento de sua rede e dos serviços contratados pela Justiça Eleitoral de forma ininterrupta.

“A parceria com a Oi foi fundamental para reforçar a segurança dos sistemas eleitorais do tribunal e assegurar um segundo turno tranquilo aos brasileiros”, afirmou Giuseppe Janino, secretário de Tecnologia da Informação do TSE.

Durante o primeiro turno das eleições de 2020, um ataque hacker ao TSE atrasou a contagem de votos e vazou dados de funcionários. Antes disso, outro ataque, que já havia derrubado o sistema eletrônico do Tribunal Superior de Justiça no dia quatro de novembro, também tinha como alvo o TSE. (Com assessoria de imprensa)