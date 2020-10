Oi Soluções entra em novo segmento

A Oi Soluções, integradora do grupo Oi, anunciou hoje, 1º, o Oi Labs, um serviço de consultoria em inovação responsável por conduzir processos de cocriação de soluções digitais. Segundo a empresa, são empregados nos processos modelos colaborativos baseados na corrente de desenvolvimento de produtos design thinking e com práticas de lean startup, ou seja, que depende de pouca mão de obra e baixo investimento, e métodos ágeis.

Segundo a Oi, o novo serviço expande a atuação consultiva da empresa no mercado corporativo e tem o objetivo de atender companhias de diferentes verticais. A consultoria faz o mapeamento de necessidades do cliente, o direcionamento de recursos e contribui no desenvolvimento de soluções, visando melhorias operacionais, reduções de custos e maiores retornos financeiros.

PUBLICIDADE

Dados os protocolos de distanciamento social em razão da pandemia da covid-19, o Oi Labs conta com modalidades de oferta para a prestação de consultoria via encontros virtuais. No futuro, com o fim das recomendações de isolamento, vai realizar reuniões presenciais no showroom localizado na sede da Oi, em São Paulo.

“Com o Oi Labs, seguimos expandindo o nosso portfólio de soluções digitais, fazendo frente às necessidades das empresas que demandam cada vez mais inovação e digitalização de processos”. diz Rodrigo Shimizu, diretor de Marketing Oi Soluções.

A Oi Soluções atende atualmente 57 mil empresas, entre públicas e privadas, distribuídas pelo país, com serviços de Segurança, Cloud & Data Center, Colaboração, IoT, Big Data & Analytics, Aplicações Digitais e Serviços Gerenciados, além de dados, internet e voz. O Oi Labs passa a integrar a família de Serviços Gerenciados. (Com assessoria de imprensa)