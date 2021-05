Oi Soluções e IDC criam índice de maturidade digital para empresas

A Oi Soluções, divisão voltada ao atendimento corporativo da Oi, lançou hoje, 13, o INEXTI, Indicador de Excelência em Tecnologia e Inovação, juntamente com a consultoria IDC Brasil. O índice busca medir quão alinhada à transformação digital está a estratégia das grandes empresas e de que forma isso se reflete em infraestrutura de TI, conectividade, segurança, serviços gerenciados e no impulsionamento dos negócios.

O indicador será atualizado de forma recorrente, permitindo que as empresas acompanhem a evolução de seus graus de maturidade digital.

O primeiro relatório a utilizar o INEXTI foi desenvolvido a partir de 200 entrevistas realizadas no primeiro trimestre de 2021 com decisores e influenciadores na contratação de serviços de TI de médias e grandes empresas. Foram ouvidos profissionais de empresas de diferentes segmentos, distribuídas pelo país.

O estudo foi conduzido a partir de três pilares: segurança da informação, modernização da infraestrutura e serviços de TI aplicados aos negócios. O resultado é uma ponderação dos três elementos que traz um indicador como referência das empresas brasileiras. Na avaliação geral, numa escala de 0 a 100, as empresas obtiveram uma média de 48 pontos na transformação dos negócios através da tecnologia, revelando um grande espaço para desenvolvimento.

O estudo revelou que mais de 80% das empresas com um executivo de segurança de informação (CSO/CISO) afirmaram que conseguiram evidenciar melhor a relação entre os investimentos realizados em segurança e os resultados para o negócio. Ainda sobre o setor de segurança, a pesquisa apontou que empresas costumam buscar apoio consultivo para os temas de segurança da informação, especialmente sobre a Lei Geral da Proteção de Dados.

No que se refere à modernização da infraestrutura de TI, 35% das empresas já combinam os recursos tradicionais com algum tipo de nuvem, seja pública, privada ou ambas. No que concerne ao pilar sobre os serviços de TI aplicados ao negócio, cerca de 55% dos entrevistados já correlacionam adoção de tecnologia e potencialização de resultados das organizações.

O INEXTI será utilizado pela Oi Soluções para elaborar seu portfólio de serviços com base nas necessidades encontradas. “Com o INEXTI, temos a oportunidade de ter um panorama mais claro e preciso sobre os avanços e desafios da digitalização das organizações brasileiras” afirma Adriana Viali, diretora da Oi Soluções.

Segundo Luciano Saboia, gerente de pesquisa e consultoria de TIC da IDC Brasil, o estudo buscou identificar, num momento posterior ao impacto da pandemia, como as empresas vêm conduzindo suas iniciativas de governança, fazendo a gestão da tecnologia, dando encaminhamento das soluções e apoiando os negócios.

“O formato do INEXTI permite que as empresas façam um ‘auto assessment’ e reflitam internamente em que grau a tecnologia vem sendo tratada estrategicamente”, diz.

As empresas que desejarem avaliar seu grau de maturidade digital devem preencher a pesquisa através do site da Oi Soluções. Após o preenchimento, será gerado um relatório exclusivo com o indicador da empresa e uma análise final com recomendações de atuação. O estudo será atualizado recorrentemente permitindo que as organizações acompanhem seus graus de evolução. (Com assessoria de imprensa)