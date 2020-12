Oi será responsável pela conexão da CCXP Worlds e pelo marketplace do festival

Expectativa é que a primeira versão 100% online do festival de cultura pop atinja audiência de 100 milhões de pessoas no mundo

A Oi vai patrocinar e conectar com a Oi Fibra o maior festival de cultura pop do planeta, a “CCXP Worlds: A Journey of Hope”, que esse ano ganhou nova versão e em tempos de pandemia vai acontecer de forma totalmente virtual.

Além de patrocinar o evento pelo quarto ano consecutivo, a Oi vai prover a internet oficial da CCXP Worlds e será responsável pela conectividade dos estúdios físicos em São Paulo, de onde acontecerão as transmissões. Além disso, o Oi Place, plataforma de vendas online da Oi, será o marketplace oficial do festival.

A expectativa da “CCXP Worlds: a Journey of Hope”, que vai contar com cerca de 60 marcas e mais de mil convidados – entre eles mais de 680 quadrinistas -, é de atingir uma audiência de 40 milhões de pessoas em todo o Brasil e cerca de 100 milhões no mundo todo. (Com assessoria de imprensa)