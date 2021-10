Oi sai da Bolsa Nova York

A Oi avisou hoje, 28, que deixou de vender seus recibos de depósito de ações (ADRs, na sigla em inglês) na Bolsa de Nova York (NYSE). Os papéis da empresa seguem à venda no mercado norte-americano, mas apenas em negociações de balcão, com o ticker “OIBZQ”.

Por enquanto, a companhia segue registrada no mercado financeiro dos Estados Unidos em conformidade com a legislação para companhias abertas local, devendo obedecer regras de divulgação periódica de resultados por lá. Mas trabalha para retirada do registro de companhia aberta no país, o que a desobrigará de realizar tais divulgações.

“Imediatamente após o protocolo do Formulário 15F, as obrigações legais da Companhia de protocolar divulgações nos termos do Exchange Act serão suspensas e espera-se que o cancelamento de registro se torne efetivo após

90 (noventa) dias”, diz a empresa, em comunicado ao mercado.

Nada mudará no Brasil, onde a Oi segue – e seguirá – listada na B3. Continuará, portanto, divulgando resultados trimestrais e anuais, inclusive em inglês, através da B3, da CVM e de seu site dedicado a relações com investidores.