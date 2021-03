Oi reporta lucro líquido de R$ 1,79 bilhão no 4t2020

A Oi teve um lucro líquido de R$ 1,79 bilhão no quarto trimestre do ano passado, resultado que reverte o prejuízo de R$ 2,28 bilhões obtido no mesmo período de 2019. O lucro ocorreu por causa de um crédito tributário diferido no valor de R$ 3,4 bilhões, conforme balanço divulgado nesta segunda-feira, 29

A receita líquida consolidada da companhia foi de R$ 4,77 bilhões, alta de 1,5% em relação ao 3T20 e redução de 2,8% em relação ao 4T19. No acumulado de 2020, a receita da Oi recuou 5,5%, para R$ 5,2 bilhões.

Segundo a Oi, esse resultado reflete a estratégia global de substituição dos serviços de cobre por fibra no segmento residencial, de migração de clientes pré-pago para pós-pago no segmento de mobilidade pessoal e de maior comercialização de serviços Corporativos e Atacado no B2B.

No 4T20, a empresa deu prosseguimento ao processo de expansão da rede e acessos de FTTH, encerrando o trimestre com 9,1 milhões de casas passadas com fibra (Homes Passed ), e adicionando 1,2 milhão de HP’s a sua base, uma média mensal superior a 403 mil HP’s no 4T20. A operadora indica que este foi o sexto trimestre consecutivo com incrementos de mais de 1 milhão de HP’sà infraestrutura de FTTH. No ano de 2020 foram adicionados aproximadamente 4,5 milhões de casas passadas com fibra (Homes Passed –HP’s),

De acordo com a companhia, as receitas ligadas a fibra já atingem uma participação de 30% do total da receita do segmento, o que a torna a segunda maior receita do residencial, praticamente empatada com a receita de voz cobre

O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) da companhia atingiu R$ 1,66 bilhão no quarto trimestre, alta de 28,4% sobre o R$ 1,298 bilhão vistos um ano antes. A margem Ebitda ficou em 34,9%, incremento de 8,5 pontos porcentuais na comparação anual.

Resultado anual

A Oi reportou prejuízo de R$ 10,5 bilhões no ano passado. Em 2019 a perda foi de R$ 9 bilhões. Segundo a tele, o prejuízo foi influenciado por perdas financeiras, que somaram R$ 13,5 bilhões em 2020. O Ebitda de 2020 foi de R$ 6,409 bilhões, crescimento de 64,5% sobre a marca do ano anterior.

No ano inteiro de 2020, a receita da Oi somou R$ 18,776 bilhões, baixa de 6,9% ante 2019.