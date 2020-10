Oi remarca assembleia de acionistas para a próxima semana

Reunião deverá decidir pela recondução do atual conselho de administração da companhia, com mandato até a próxima assembleia geral ordinária de 2021.

A Oi remarcou para 16 de outubro a assembleia geral extraordinária de acionistas. A AGE deveria ter ocorrido em 17 de setembro, mas acabou cancelada por falta de quórum. Em pauta, a recondução do conselho de administração do grupo até que uma nova assembleia geral ordinária seja feita, em 2021.

Segundo a Oi, a proposta de recondução dos atuais conselheiros tem relação com a condução do processo de recuperação judicial. A reeleição não estava prevista, uma vez que este conselho foi criado por determinação do plano.

A empresa também deve alterar o artigo 64 do estatuto social, que determina a formação de um board integralmente composto por conselheiros independentes. A empresa diz que vai elaborar nova regra para definir a composição, com apoio de uma consultoria.

“Cabe esclarecer que, em linha com o seu processo de transformação, a administração da Companhia adotará um processo de avaliação do seu Conselho de Administração, com apoio de consultoria externa especializada, que tem por objetivo subsidiar o próprio Conselho na elaboração de uma proposta aos acionistas para a eleição do Conselho na Assembleia Geral Ordinária de 2021, considerando as necessidades da empresa e a efetividade do órgão. Com essa iniciativa, a Companhia cria o marco dentro do qual será elaborada a proposta aos acionistas de composição do futuro Conselho, de forma estruturada, transparente e criteriosa”, diz.