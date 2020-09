Oi reduz deságio de 60% para 55% e dá mais garantias ao BNDES

Operadora diminui desconto de pré-pagamento e recebíveis da InfraCo e ajusta quitação da de R$ 3,3 bi junto ao banco de desenvolvimento com venda da Oi Móvel e garantia das demais empresas do grupo. E excluiu a previsão de dois turnos para a realização do leilão reverso.

A Oi decidiu na noite de hoje, 8, fazer ajustes de última hora na proposta feita aos bancos para aprovar na assembleia geral virtual de credores o aditivo ao PRJ (Plano de Recuperação Judicial) apresentado pelo em agosto passado. Reduziu o deságio de 60% para 55% para pré-pagamento e avaliação dos recebíveis fornecidos na alienação parcial da UPI InfraCo e ofereceu mais compromissos, além da venda da Oi Móvel, para a liquidação da dívida de R$ 3,327 bilhões com o principal banco de fomento do país, o BNDES.

Também houve redução do desconto de pré-pagamento de 55% para 50%, aplicável a cada R$ 1 de créditos existentes para R$ 1 de linha de fiança bancária.

Horas de negociação

Os ajustes foram anunciados pelo CEO da operadora, Rodrigo Abreu, durante um dos intervalos da assembleia geral de credores realizada desde às 11h da manhã de hoje para aprovar o aditivo ao PRJ apresentado pelo em agosto passado.

Esses foram alguns dos ajustes feitos pela companhia após longas negociações até as 22h entre a operadora com o BNDEs e os principais bancos públicos e privados credores, a exemplo do Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e Itaú, que queriam adiar o evento por 30 dias.

Obrigação do grupo

No caso do BNDES, foi estabelecido que “obrigação do adquirente da UPI Ativos Móveis de destinar parte dos recursos para quitação dos créditos com Garantia Real não exime as Recuperandas da obrigação de liquidar tais créditos como um dos atos de fechamento da alienação”.

Ficou também ajustado que a futura SPE (Sociedade de Crédito Específico) da Oi Móvel será garantidora do pagamento em conjunto com as Recuperandas caso a alienação da UPI Ativos Móveis não seja concretizada.

Outros ajustes feitos no aditivo pela operadora foram: