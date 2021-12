Oi lança vertical de negócios com foco em educação

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

A Oi lança vertical de negócios em educação. Trata-se de uma plataforma aberta que agregará cursos para diversos públicos e necessidades.

Os cursos serão prestados por instituições de ensino parceiras da Oi em todo o país. A vertical nasce com mais de 100 cursos já disponíveis no Oi Place.

A Academia de Competências Digitais nasce com o Oi Masterdados, um programa online de capacitação de profissionais para o mercado de Data Analytics. Além da preparação de profissionais para atuar no promissor mercado de dados, a Oi diz que vai contratar alguns dos melhores alunos formados por este curso em posições com salários atrativos de mercado.

O curso terá 180 horas de duração, com início em janeiro de 2022. Não há exigência de formação específica. Os alunos receberão certificados emitidos em cada uma das fases. Há oportunidade de contratação dos que tiverem melhor desempenho após uma residência digital na Oi.

Esse é o primeiro de muitos cursos que serão ministrados pela Academia de Competências Digitais que a Oi está desenvolvendo.

“Hoje damos mais um passo na estratégia da Nova Oi de se tornar uma empresa de serviços digitais em diferentes verticais, incluindo Educação. Temos centenas de vagas que não são preenchidas por falta de qualificação e decidimos criar um curso de formação de alta qualidade e bastante acessível em que os alunos podem ser aproveitados em vagas na própria Oi”, diz Rogerio Takayanagi, diretor de Estratégia e Experiência Digital da Oi.

“A ideia é ajudar a mudar a vida das pessoas por meio do conhecimento de habilidades digitais”, completa o executivo.

Muita procura

Segundo Takayanagi, Cientista de Dados e Expert em Inteligência de Dados deixaram de ser profissões do futuro e são cargos bastante exigidos pelas empresas.

“Hoje todas as empresas estão buscando melhorar suas operações através da transformação digital e do uso intenso de dados. Este cenário está demandando profissionais qualificados, capazes de analisar e utilizar esses dados para encontrar formas de reduzir custos, economizar tempo, desenvolver novos produtos e, principalmente, tomar decisões mais inteligentes com o objetivo de tornar mais fácil a jornada dos nossos clientes”.

Desconto

O lançamento da Oi Masterdados terá promoção inédita de lançamento com 40 % de desconto na matrícula e na primeira mensalidade, com compras efetuadas até 31 de dezembro. A plataforma foi desenvolvida em parceria com a Faculdade Phorte.

