Oi lança serviço de internet por fibra óptica em Campinas (SP)

A Oi chega agora com fibra óptica em Campinas (SP), onde vai concorrer com Claro e Vivo. É a terceira cidade paulista que ganha o serviço de internet de alta velocidade da operadora. A empresa já colocou fibra em São Paulo e Guarulhos.

Nos últimos 12 meses, a Oi Fibra registrou média de 102 mil novos clientes por mês, no país. Campinas é a 213ª cidade brasileira que a operadora cobre com esse serviço.

A fibra da Oi em Campinas chega com preços – oferta de lançamento, segundo a operadora – de R$ 99,90 por mês para a Oi fibra de 400 Mega; R$ 119,90 / mês para 500 Mega; e R$ 279,90 para 1 Giga.

Nesta primeira fase de implantação, oito bairros de Campinas são contemplados: Jardim Nova Europa, Jardim Santa Judith, Loteamento Parque São Martinho, Parque da Figueira, Parque Jambeiro, Parque Via Norte, Vila Boa Vista e Vila Campos Sales. A expectativa da Oi é disponibilizar a fibra para mais de 125 mil endereços na cidade, até o fim do ano.

A Oi conta atualmente com fibra disponível para contratação em 15,5 milhões de endereços no país.

Crescimento

Relatório da Anatel mostra que, de janeiro de 2021 a janeiro de 2022, a Oi Fibra foi líder entre os grandes players no crescimento do mercado de banda larga via fibra óptica no país, com cerca de 49% de adição líquida, o que corresponde a mais de 1,2 milhão de acessos.

Ainda conforme dados da Anatel, a Oi Fibra teve um crescimento de 1,3% (+48,6 mil acessos) em adições liquidas no mês de janeiro de 2022, enquanto a média do mercado de internet de fibra ótica apresentou uma queda de -3,6% (-934,4 mil acessos).

O avanço da Oi Fibra é suportado pela infraestrutura de fibra óptica da V.tal, uma rede de 400 mil km, resultante do processo de separação estrutural da Oi.

