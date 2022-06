Oi lança Oi Play TV, app com canais lineares e vídeo sob demanda

A Oi renova o Oi Play e lança o Oi Play TV, serviço de streaming com canais de TV ao vivo e conteúdo sob demanda que pode ser utilizado no smartphone, no tablet, na smartv ou no computador.

“O Oi Play TV chega como uma alternativa ao serviço de TV por assinatura tradicional”, afirma Roberto Guenzburger, diretor de Consumidor e Empresarial da Oi.

O canais presentes na Oi Play TV são das programadoras:

Globo (TV Globo, Bis, Canal Brasil, Futura, Globo News, Gloob, Gloobinho, GNT, Modo Viagem, Megapix, Multishow, Off, SporTV, SporTV 2, SporTV 3, Studio Universal, SyFy, Universal TV e Viva);

Simba (Record TV, Rede TV e SBT), Paramount (MTV, Comedy Central, MTV Live, Nick, Nick Jr. e Paramount Network);

Band (Band TV, Arte 1, BandNews, BandSports, Sabor & Arte e Agro+).

Além dos canais:

CNN Brasil;

Jovem Pan News;

Record News;

Rede Gênesis;

TV Cultura.

Os clientes podem acessar sem custo adicional os conteúdos sob demanda do serviço Paramount+ e do Coleção Oi, com séries, filmes, reality shows e animações infantis.

O serviço está disponível na web e pelos dispositivos Android, Android TV, iOS e Smart TV Samsung com sistema operacional Tizen a partir dos modelos 2017.

O Oi Play TV está disponível para contratação em todo o Brasil para clientes Oi Fibra por R$69,90 e para os demais consumidores por R$ 99,90, no site da operadora. (Com assessoria de imprensa)

