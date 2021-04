Oi lança oferta de fibra óptica com 1 Giga de download

A Oi lançou hoje, 15, serviço de internet por fibra ótica com 1 Giga de velocidade de download e 500 Mega de velocidade de upload. O serviço poderá ser contratado em qualquer parte do país por tanto clientes físicos como empresariais. Estão disponíveis duas ofertas. A primeira custará R$ 499,90 mensais e inclui telefone fixo, vídeo Oi Play e Wifi Up. Adicionando o IPVT, o preço do serviço sobe para R$ 699,90.

As ofertas de 400 Mega e 200 Mega ainda continuam no mercado pelo valor de R$ 149,90 e R$ 99,90, respectivamente. Elas também contam com serviços de telefone fixo (VoIP), Oi Play e Wifi Up.

Bernardo Winik, vice-presidente de Clientes da Oi, afirmou que o novo serviço busca alcançar outros clientes que precisem de maior conectividade, como gamers. Em nota, a empresa também informou que pretende se transformar na maior provedora de infraestrutura em fibra do país. (Com assessoria de imprensa)