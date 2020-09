Oi lança clube de vantagens que não precisa acumular pontos

A Oi está lançando um novo clube de vantagens, o Oi +Alegria em parceria com a EasyLive, especialista no mercado de fidelidade através do portfólio de entretenimento, serviços, produtos e experiências. A ideia do serviço é trazer novas vantagens aos clientes Oi com simplicidade, de forma imediata e experiência totalmente digital. Sem precisar acumular pontos ou valores em reais referentes a contas pagas ou recarga, o cliente tem acesso gratuito ao clube e desfruta imediatamente de benefícios exclusivos.

Para participar do programa, o cliente deve ter um Pós Pago da operadora, Oi Fibra ou combo contratado com algum destes dois produtos. Automaticamente e sem pagar nada, ele fará parte de uma das três categorias do Oi +Alegria (Ouro, Prata ou Bronze) e poderá aproveitar os benefícios, que podem chegar a 70% de desconto em produtos e serviços.

O portfólio de vantagens oferecidas no lançamento leva em conta o momento atual, em que as pessoas estão em casa consumindo mais serviços online, e serão ampliados para descontos em shows, cinemas e parques, de acordo com os planos de retomada das cidades. Alguns exemplos são descontos nos segmentos de personal trainer e nutricionista online, cursos para desenvolvimento pessoal, além de games, jornais, revistas e livros digitais. Além disso, há também descontos para o Cine Drive In no Rio e em São Paulo, delivery de bebidas, assinatura do ChefsClub, procedimentos estéticos e de beleza, descontos no acesso ao Tinder Plus e diversos produtos geek em parceria com o Omelete, como camisetas, pôsteres e bonecos exclusivos.

Para participar, deve acessar o Clube pelo endereço www.maisalegria.com/oi e realizar o login in com os dados da Minha Oi.