Oi lança banda larga de 500 Mbps e plano móvel com acesso livre ao TikTok

A Oi lançou hoje, 27, planos de banda larga fixa de 500 Mbps. O serviço será entregue em todo o Brasil, nos locais onde existe rede FTTH (fibra óptica) da companhia. A empresa também venderá temporariamente planos móveis do tipo controle com acesso ilimitado ao TikTok, rede social de troca de vídeos curtos.

Os novos produtos foram anunciados a fim de antecipar promoções que o mercado prepara para novembro, quando acontece a black friday, dia de descontos em diversos varejistas.

PUBLICIDADE

A Oi Fibra de 500 Mega tem taxa de upload de até 250 Mbps. O assinante recebe acesso ao Oi Play (serviço streaming da Oi que agrega conteúdos de vídeo em um só lugar) e seis meses de gratuidade do app HBO Go. Para o período promocional da Black Friday, o serviço será comercializado por R$ 150 ao mês.

No caso do móvel, a oferta Controle com Tik Tok prevê 16 GB de franquia de dados para navegação na internet. Além do TikTok, Facebook, Messenger, WhatsApp e Instagram têm a navegação livre da franquia. A oferta será de R$ 50.(Com assessoria de imprensa)