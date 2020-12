Oi investiu R$ 689 milhões na Região Centro-Oeste em 2020

Aportes refletiram no aumento das vendas de serviços de banda larga em fibra óptica no Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Goiás, compensando a perda de assinantes no cobre

A Oi investiu na Região Centro-Oeste R$ 689 milhões de janeiro a setembro de 2020, com foco na expansão da fibra óptica. Resultado dos aportes, a companhia registrou aumento (de janeiro a setembro desse ano) de mais de 162% no número de clientes no Mato Grosso, 210% no Mato Grosso do Sul, 143% em Goiás e 150% no Distrito Federal em acessos FTTH (fibra), compensando assim os desligamentos no cobre (xDSL).

A operadora disponibiliza a Oi Fibra nas cidades de Cuiabá, Rondonópolis e Sinop (MT), Campo Grande e Dourados (MS), Águas Lindas de Goiás, Anápolis, Aparecida de Goiânia, Cidade Ocidental, Goiânia, Morrinhos, Novo Gama e Rio Verde (GO) e Brasília (DF). No Região centro-Oeste, a companhia conta com 236 mil clientes em fibra e mais de 924 mil casas passadas aptas para receber o serviço.

A estratégia de investimento de fibra óptica da empresa também surtiu efeitos no segmento empresarial, no mercado B2B e no Atacado. No mercado corporativo, a Oi Soluções cresceu 52,7% em receita de TI no Mato Grosso, 62% no Mato Grosso do Sul e 6,2% em Goiás. (Com assessoria de imprensa)