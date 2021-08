Oi investe R$ 660 milhões em estados do Centro-Oeste e do Norte no ano

Fibra da operadora chega a 27 cidades do DF e dos estados do Acre, Rondônia, Tocantins, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul

A Oi investiu cerca de R$ 660 milhões na Regional Centro-Oeste, que reúne os estados do Centro-Oeste, além de Rondônia, Acre e Tocantins. De janeiro a junho de 2021, aumento de 7% em relação ao mesmo período ano passado, com foco na expansão da fibra óptica.

A fibra da companhia chega atualmente a 27 cidades dessa área: Brasília (DF), Águas Lindas de Goiás, Anápolis, Aparecida de Goiânia, Cidade Ocidental, Goiânia, Jataí, Morrinhos, Novo Gama e Rio Verde (GO), Cáceres, Cuiabá, Pontes e Lacerda, Primavera do Leste, Rondonópolis, Sinop e Várzea Grande (MT), Campo Grande e Dourados (MS), Cacoal e Palmas (TO), Rio Branco (AC) e Cacoal, Ji Paraná, Porto Velho e Vilhena (RO). Neste mês de agosto a Oi Fibra conta com 550 mil clientes conectados (29% em Goiás e 24% no Distrito Federal).

A Oi Fibra superou neste mês a marca de 3 milhões de clientes e, com isso, o número de assinantes da companhia com acesso à internet via fibra ótica ultrapassou o de conectados por tecnologia de cobre.

A Oi segue com seu plano de transformação do negócio, que tem como foco a expansão da fibra ótica no país, de forma a ampliar a oferta de banda larga de altíssima velocidade para as residências e pequenos negócios e também no desenvolvimento de novas soluções digitais com foco no varejo online, pagamentos, conteúdo, logística, games, telemedicina e casa digital. No mercado corporativo, a companhia vem investindo em soluções digitais por meio da Oi Soluções, que registrou aumento de mais de 22% em receita de TI no Mato Grosso do Sul, 13% no Tocantins e 70% no Acre no primeiro semestre de 2021.

Com a sua estratégia de ampliar o número de casas conectadas com a Oi Fibra, serviço de internet, TV (IPTV) e telefonia fixa (VOIP) em fibra óptica, a operadora, segundo dados da Anatel de junho, é líder em market share no mercado de banda larga por fibra óptica no Distrito Federal (42,5%), Goiás (26,1%), Mato Grosso (20,2%), Mato Grosso do Sul (35,4%), Tocantins (34,3%), Acre (27,2%) e Rondônia (50,8%). A empresa possui 550 mil assinantes nestes estados. Somente no Distrito Federal, a Oi Fibra tem 135 mil clientes. (Com assessoria de imprensa)