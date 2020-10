Oi ingressa no marketplace

A Oi anunciou hoje,20, alguns dos serviços relacionados à conectividade que marcarão a atuação da ClienteCo, a nova unidade da empresa para o mercado consumidor final. A iniciativa marca o lançamento do marketplace Oi Place, do clube de vantagens Oi+ Alegria e a evolução do Oi Play, serviço de conteúdo de vídeo, agora com planos que vão de dez a 15 canais ao vivo, aproveitando as mudanças promovidas pela Anatel e Ancine, que liberaram a veiculação de canais lineares de TV paga na internet.

Bernardo Winik, vice-presidente de clientes da Oi, diz que a estratégia é transformar a empresa em uma marca de produtos de consumo, de produtos relacionados à conectividade, reforçando que o Oi Fibra ultrapassará 2 milhões de clientes até o final do ano.

PUBLICIDADE

“O lançamento faz parte da transformação porque passa a Oi. Lançamos o Oi Fibra em 2018, que alcançou 1 milhão de clientes e ganhou um impulso este ano, devemos chegar até a 2,5 milhões de clientes. Vamos ampliar a oferta de conectividade com expansão do Oi Fibra, mas estamos atentos a outras demandas. Nossa estratégia é transformar a companhia em uma grande marca de consumo de produtos, serviços, conteúdos. Os três lançamentos são o início de uma nova jornada”, explicou Winik.

Roberto Genzburguer, diretor de marketing da Oi diz que a meta é oferecer soluções que vão além da conectividade. Ele destacou que o Oi Fibra já tem 8 milhões de home passed e 1,9 milhão de clientes.

“A conectividade é a base, por meio da qual vamos construir o relacionamento com os clientes. Mas conectividade não é tudo e estamos trabalhando para entregar produtos e serviços que ampliam a experiência com a conectividade”, diz Genzburguer.

O Oi Place poderá ser acessado por qualquer pessoa, mesmo os não clientes da operadora, e nasce com a oferta de 3 mil produtos. O objetivo é trazer produtos selecionados para potencializar as conexões dos clientes. A empresa pretende fazer uma curadoria dos fornecedores a fim de evitar as reclamações relacionada a qualidade de produtos e atendimento comum aos marketplaces abertos. Na primeira fase, o Oi Place oferecera produtos relacionados a conectividade; numa segunda fase, serão oferecidos serviços relacionados à conectividade como instalação, manutenção e consultoria.

“Hoje 66% das vendas online ocorrem no modelo de marketplace, onde o ticket médio é maior e têm uma demanda associada a produtos de conectividade – celulares, eletrônicos, informática. O Oi Place tem categorias e parceiros relacionados à conectividade como Samsung, Motorola, Intelbras, D-Link, Multilaser e Nokia”, explica Guenzbuguer.

Estre as categorias estão casa inteligente, 400 produtos de games, eletrônicos, informática e conectividade, e smartphones e acessórios. Os produtos também terão descontos exclusivos bem como ofertas cruzadas para clientes.

Oi Play

Oi Play é um agregador de conteúdo de vídeo que já conta com 5 milhões de clientes e oferece tanto VOD quanto canais ao vivo. “O Oi Play teve um crescimento, a partir de maio, de 58% no número de usuários; 175% no número de plays; 161% no tempo de uso, e 87% de receita”, diz Guenzburguer.

Estão sendo oferecidos dois planos. O plano básico (disponível para clientes Oi Fibra 200 Mega, pós pago de 8 GB e 50GB ou avulso por R$6,90/mês), além do conteúdo original, também fornece acesso à programação linear de dez canais: Band, Record News, CNN Brasil, TV Cultura, TV Ra-Tim- Bum, Prime Box Brazil, Music Box Brazil, Travel Box Brazil, FashionTV e Fish TV.

O plano avançado (disponível para clientes Oi Fibra 400 Mega, pós pago de 100 GB ou avulso por R$19,90/mês), disponibilizará programação de 15 canais lineares. Além dos já mencionados, os clientes poderão acessar ainda: Paramount Network, MTV, NickJr, Nickelodeon e Comedy Central.

Oi+Alegria

Oi+Alegria, agregador de experiência e de vantagens, foi criado em parceria com a Easy Live. O programa é gratuito, para clientes de fibra e de planos pós-pago, e oferece benefícios imediatos. O cliente do Oi Fibra 200 Mb é prata, o pós pago 150 é prata e o Fibra 400 é ouro. São 400 produtos em categorias de estética e heathcare, cursos, shows e eventos, games, serviços digitais, gastronomia, entre outros produtos e serviços.