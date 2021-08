Oi Fibra chegou a 27 cidades em julho e agosto. Carteira alcança 3 milhões clientes.

A Oi lançou seus serviços de fibra óptica em 27 cidades nos últimos dois meses. A ativação, que usa infraestrutura da V.tal, braço de infraestrutura óptica do grupo, aconteceu nas localidades de Alegrete (RS), Cáceres (MT), Cacoal (RO), Camaquã (RS), Casimiro De Abreu (RJ), Floresta (PR), Garibaldi (RS), Gurupi (TO), Içara (SC), Ituporanga (SC), Jataí (GO), Maracaju (MS), Maraú (RS), Marechal Deodoro (AL), Maricá (RJ), Medianeira (PR), Navegantes (SC), Paiçandu (PR), Palmas (PR), Paracambi (RJ), Pontes e Lacerda (MT), Porto Seguro (BA), Rosário Do Sul (RS), São Gabriel da Palha (ES), São Pedro da Aldeia (RJ), União Da Vitoria (PR) e Valença (RJ).

Nos últimos 12 meses, a operadora dobrou o número de clientes assinantes de banda larga fixa baseada em fibra. Atingiu este mês 3 milhões de clientes do serviço FTTH. A expansão da rede, a cargo da V.tal, é intensa: são 120 mil casas passadas por mês. A companhia conta hoje com fibra passada em 12,6 milhões de endereços e deve fechar o ano de 2021 com 14,5 milhões de endereços com essa infraestrutura.

“A Oi Fibra foi lançada em 2018 e sua expansão tem sido vertiginosa. É elemento central no processo de transformação da Oi em uma empresa líder em soluções digitais e conexões de fibra ótica que melhorem a vida das pessoas e das empresas em todo o país, permitindo a criação de novas possibilidades de futuro, levando a vida digital para todos, o que é o nosso propósito”, afirma Rodrigo Abreu, presidente da Oi.

A Oi Fibra é líder em market share no mercado de banda larga por fibra ótica em 17 estados do país, incluindo o Distrito Federal. São eles: AC (66,7%), AM (37,5%), BA (22,8%), DF (42,5%), GO (26,1%), MA (33,4%), MS (35,4%), MT (20,2%), PA (27,2%), PE (17,7%), PI (23,2%), PR (19,9%), RJ (39,4%), RO (50,8%), RR (88,7%), RS (23,8%) e TO (34,3%). Os dados são do último relatório da Anatel, referentes a junho de 2021.

“Para se ter uma ideia de como tem sido a nossa velocidade de adições líquidas de clientes Oi Fibra, tivemos em média um cliente novo a cada 15 segundos, considerando o crescimento da base de clientes ao longo dos três anos de operação do produto. E em 2021, aceleramos o passo e chegamos a um cliente novo a cada nove segundos. Estamos em busca da meta de oito milhões de clientes Oi Fibra do nosso plano estratégico até 2024”, explica Bernardo Winik, diretor Comercial da Oi. (Com assessoria de imprensa)