Oi Fibra chega a mais três cidades do Sul

As cidades beneficiadas são Eldorado do Sul (RS), Guabiruba (SC) e Jandaia do Sul (PR). Com isso, o serviço ultrapassou a marca de 60 cidades no Sul cobertas por fibra

A Oi lançou nesta semana os serviços da Oi Fibra em mais três cidades da região Sul. Uma delas é a Eldorado do Sul, situada na região Metropolitana de Porto Alegre (RS). Localizada na região do Médio Vale do Itajaí, em Santa Catarina, o município de Guabiruba também irá receber os serviços. Por fim, no estado do Paraná, o município Jandaia do Sul, situada no Vale do Ivai, contará com a Oi Fibra.

Ainda nesta semana, a operadora chegou a marca de 63 municípios cobertos com o serviço. No Sul, a Oi Fibra ultrapassou 800 mil clientes e tem 3,4 milhões de casas aptas para receber o serviço. A região recebeu investimentos de R$ 2 bilhões da empresa, nos últimos dois anos.

O Paraná lidera os novos acessos de internet por fibra ótica da Oi com 46%, seguido do Rio Grande do Sul com 40% e Santa Catarina com 14%. Entre as cidades, Curitiba lidera o número de clientes Oi Fibra com 115 mil, seguida por São José dos Pinhais, Porto Alegre, Colombo, Canoas, Maringá, Ponta Grossa, Caxias do Sul e Alvorada. Em Santa Catarina destacam-se Blumenau, Joinville e Lages.

A Oi Fibra cresceu 62% em número de novos clientes na Região Sul de janeiro a julho de 2021. O número está acima da média do mercado de 39%. Neste mesmo período, a Oi Fibra ganhou em média 40 mil novos clientes a cada mês. O serviço FTTH constitui o principal pilar de transformação da companhia. (Com assessoria de imprensa)

