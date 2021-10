Oi Fibra chega a mais quatro cidades da região Sul

Ao levar sua infraestrutura para Guaratuba, Ribeirão do Pinhal, Telemaco Borba e Wenceslau Braz, no Paraná, a operadora alcança 57 cidades do Sul com serviço Oi Fibra

A Oi lançou o seu serviço de internet por fibra ótica em quatro novas cidades da região Sul do Brasil. Agora, o serviço está presente nos municípios de Guaratuba, Ribeirão do Pinhal, Telemaco Borba e Wenceslau Braz (PR) a partir desta semana.

Com isso, a Oi Fibra chega a marca de 57 cidades no Sul. Em setembro, a Oi levou o serviço de fibra nas cidades de Alegrete, Cachoeirinha, Carazinho, Rosário do Sul (RS), Garopaba e Navegantes (SC), Floresta, Piraquara, Paiçandu e União da Vitória (PR).

Na região, a Oi Fibra conta com 785 mil clientes e 3,3 milhões de casas aptas para receber o serviço. Até dezembro, a operadora prevê que o serviço alcançará 800 mil casas. Entre as cidades, Curitiba lidera o número de clientes do serviço com mais de 110 mil, seguida de São José dos Pinhais, Porto Alegre, Colombo, Canoas, Maringá e Caxias. Em Santa Catarina destacam-se Blumenau e Joinville.

A Oi Fibra cresceu 62% em novos clientes na região Sul de janeiro a julho de 2021. O número está acima da média do mercado que foi de 39%. No mesmo período, o segmento recebeu em média 40 mil novos clientes por mês. “Estamos focados na expansão do nosso serviço de fibra ótica pela região Sul onde investimos cerca de R$ 638 milhões no 1º trimestre de 2021″, informou o diretor de Varejo e Empresarial da Região Sul, Giovani da Silva.

O avanço da Oi Fibra tem o suporte da infraestrutura de 400 mil km de fibra da V.tal. Essa companhia resulta do processo de separação estrutural da Oi e a primeira rede neutra com conectividade. A partir de seu processo de transformação, a Oi passa a operar com foco em conectividade e serviços digitais voltados ao cliente. (Com assessoria de imprensa)