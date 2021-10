Oi Fibra chega a Garopaba e cobre agora 14 cidades em SC

Empresa lança nesta semana seu pacote de serviços por fibra ótica na cidade do sul catarinense; companhia cresceu 48% em número de clientes no Estado, de janeiro a julho de 2021

Garopaba é o novo município de Santa Catarina na lista de localidades cobertas pela Oi Fibra. A empresa lança nesta semana seu serviço de internet, conteúdo (IPTV) e voz por fibra ótica na cidade do litoral sul catarinense.

O lançamento em Garopaba faz parte da estratégia da companhia de expandir a oferta de soluções de conectividade por fibra ótica para fins residenciais, empresariais e corporativos em todo o país. A Oi Fibra fica disponível para contratação nos bairros Centro, Ambrosio, Pinguirito, Ferraz e Loteamento Village.

A companhia oferece o serviço em outras 13 cidades catarinenses: Blumenau, Brusque, Chapeco, Criciúma, Florianópolis, Içara, Itajaí, Ituporanga, Joinville, Lages, Navegantes, Rio do Sul e Tubarão. No total, são mais de 100 mil clientes e 500 mil casas aptas para receber a Oi Fibra.

“A Oi atende a principal demanda dos clientes do litoral sul por banda larga de alta velocidade. Ao todo, já são mais de mil casas aptas para receber o serviço de fibra da Oi em Garopaba, nesta primeira fase de lançamento. Nossa oferta vai além da conectividade, com a entrega outros serviços como casa inteligente e conteúdo voltado para entretenimento”, afirma Giovani da Silva, diretor de Varejo e Empresarial da Região Sul.

Crescimento

Com foco na expansão da fibra ótica, a Oi cresceu 48% em número de clientes em Santa Catarina de janeiro a julho de 2021. Segundo a assessoria da companhia, o número está acima da média do mercado e faz com que a empresa seja líder na expansão do serviço de internet de alta velocidade entre os grandes players.

De acordo com dados da Anatel, nos últimos 12 meses (julho de 2020 a julho de 2021) o serviço de fibra ótica da Oi em Santa Catarina cresceu 234%, muito acima da média do mercado, que foi de 63%.

“Estamos investindo fortemente na expansão do seu serviço de fibra ótica como parte do plano de transformação da companhia”, ressalta o diretor da Oi.