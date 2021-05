Oi Fibra chega a 500 mil clientes no Centro-Oeste

A Oi alcançou a marca de 500 mil clientes de Oi Fibra na região Centro-Oeste nesta semana. Principal pilar do plano de transformação da companhia, a Oi Fibra cresceu 25% em número de clientes de janeiro a maio de 2021. Isso equivale a 127 mil novas conexões nas 20 cidades da regional. Até fevereiro deste ano, o serviço contava com 400 mil assinantes na região. A Oi Fibra também superou nesta semana a marca de 2 milhões de endereços aptos para instalação do serviço.

O crescimento da Oi na Regional Centro-Oeste consolida o posicionamento da companhia como plataforma nacional de tecnologia integrada e de serviços digitais. “A nossa expectativa da Oi é cobrir 3 milhões de domicílios e chegar a 700 mil clientes ainda em 2021”, afirmou Julio Rocha, diretor de Mercado Varejo da Oi na Região Centro-Oeste.

Em 2020, a operadora investiu R$ 1 bilhão em seus negócios na regional, com foco na expansão da fibra ótica. Na Regional Centro-Oeste a companhia oferece a Oi Fibra nas cidades Brasília, Ceilândia, Guará, Plano Piloto, Sobradinho, Taguatinga (DF), Goiânia, Águas Lindas de Goiás, Anápolis, Aparecida de Goiânia, Cidade Ocidental, Morrinhos, Novo Gama, Rio Verde (GO), Campo Grande, Dourados (MS), Cuiabá, Primavera do Leste, Várzea Grande, Rondonópolis, Sinop (MT), Porto Velho, Ji-Paraná, Vilhena (RO), Palmas (TO) e Rio Branco (AC).

PUBLICIDADE

A base de clientes da Oi com acesso à internet por fibra ótica é de 2,5 milhões. Com isso, o número de clientes desse serviço superou o número de assinantes da companhia com acesso por tecnologia de cobre, de 2,1 milhões. (Com assessoria de imprensa)