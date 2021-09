Oi Fibra amplia cobertura para 50 cidades no Sul

Serviço de banda larga da Oi chega à Região da Fronteira do RS e agora está disponível em 10 bairros da cidade de Alegrete e 15 bairros de Rosário do Sul

A Oi Fibra, serviço banda larga em fibra ótica da Oi, foi ativada em mais três cidades gaúchas. Os moradores de Alegrete e Rosário do Sul, na região da Fronteira Oeste do estado, podem usufruir dos serviços.

A rede foi ligada em 10 bairros de Alegrete, incluindo Centro, Vila Nova, Ibirapuita e Promorar. E em 15 bairros da cidade de Rosário do Sul, como Centro, Jardim Paraiso, Jorge Arigoni e Rio Branco. O serviço também foi lançado na cidade de Carazinho, na região Noroeste do Estado. As ofertas alcançam 1 Gbps de velocidade.

Ao todo já são mais de 9 mil casas aptas para receber o serviço de fibra da Oi em Alegrete e 2 mil em Rosário do Sul nesta primeira fase de lançamento. A expansão da fibra ótica pelo Rio Grande do Sul é resultado de investimentos de R$ 194 milhões no primeiro semestre deste ano.

No Rio Grande do Sul, a companhia já oferece banda larga nas cidades de Alvorada, Camaquã, Canoas, Caxias do Sul, Garibaldi, Gravataí, Marau, Novo Hamburgo, Passo Fundo, Pelotas, Porto Alegre, Santa Cruz do Sul, Santa Maria, Santo Angelo, São Leopoldo, São Lourenço do Sul, Viamão e conta com 300 mil clientes e mais de 1,3 milhão de casas aptas a assinar.

Já na Região Sul, que inclui os estados também de Santa Catarina e Paraná, a companhia cobre 50 cidades, incluindo as 20 cidades do Rio Grande do Sul mais Almirante Tamandaré, Araucária, Cascavel, Colombo, Curitiba, Floresta, Foz do Iguaçu, Londrina, Maringá, Medianeira, Palmas, Paranaguá, Pinhais, Piraquara, Ponta Grossa, São José dos Pinhais e União da Vitória (PR), Blumenau, Brusque, Chapeco, Criciúma, Florianópolis, Içara, Itajaí, Ituporanga, Joinville, Lages, Navegantes, Rio do Sul e Tubarão (SC). Na região são mais de 760 mil clientes no Sul e 3,1 milhões de casas aptas para receber a Oi Fibra.

Principal pilar do plano de transformação da Oi, a base de clientes em fibra cresceu 36% no Rio Grande do Sul de janeiro a julho de 2021. Segundo dados da Anatel, nos últimos doze meses (julho de 2020 a julho de 2021) o serviço de fibra ótica da Oi no estado cresceu 156%.