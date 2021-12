Oi expande serviços de fibra no Paraná

A Oi está expandindo seu serviço de fibra óptica como parte do plano de transformação da companhia no Paraná. A companhia anunciou maior cobertura de endereços nas cidades de Maringá e Ponta Grossa.

Em Maringá, localizada no norte do estado, a operadora passou a cobrir 137 mil endereços com fibra. A Oi Fibra saltou de 4,7% para 24,3% nos últimos 12 meses em participação no mercado de internet por fibra ótica em Maringá. O serviço da provedora conta com 37 mil clientes na cidade, que é a 4ª no estado com o maior número de clientes Oi Fibra.

Em 2021, a companhia ampliou a cobertura para 248 bairros, alguns deles com demanda reprimida por internet de alta velocidade. Entre eles, Zona 7, Zona 1, Jardim Alvorada, Zona 8, Zona 3, Vila Moragueira, Zona 4, Zona 5, Zona 2 e Vila Marumby.

Ponta Grossa

Em outra cidade do estado, Ponta Grossa, a operadora também aumentou o número de casas aptas a receber o serviço de fibra nos últimos meses. Agora, são 140 mil endereços. A Oi Fibra saltou de 9,6% para 36,6% de share nos últimos 12 meses em Ponta Grossa, acumulando 34 mil clientes na cidade. Neste ano, a Oi ampliou a cobertura para 62 bairros, como Uvaranas, Centro, Boa Vista, Contorno, Oficinas, Jardim Carvalhoe Nova Russia.

A Oi Fibra está presente em 23 cidades do Paraná. Em setembro, segundo dados da Anatel, a Oi tinha 380 mil clientes conectados e 1,4 milhão de casas passadas no estado. No total, a provedora investiu R$ 340 milhões no Paraná entre janeiro e junho de 2021, com foco principal no serviço de fibra. O valor representa aumento de 25% em comparação com o mesmo período do ano passado. Recentemente, a Oi Fibra também chegou ao município paranaense Wenceslau Braz. (Com assessoria de imprensa)

