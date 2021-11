Oi expande serviço de fibra no Centro-Oeste e Norte

As cidades de Trindade, em Goiás, e Porto Nacional, no Tocantins, receberão o serviço Oi Fibra. Com isso, o serviço somou mais de 180 mil clientes em Goiás e 20 mil em Tocantins

A Oi lançou nesta semana os serviços da Oi Fibra, que leva a internet via fibra óptica até a casa do cliente, em mais duas cidades das regiões Centro-Oeste e Norte: Trindade, em Goiás e Porto Nacional, no Tocantins.

Em Goiás, a Oi Fibra ultrapassou ainda nesta semana a marca de 180 mil clientes e tem mais de 800 mil casas aptas para receber o serviço. No estado, há 12 cidades que contam com a Oi Fibra: Águas Lindas de Goiás, Anápolis, Aparecida de Goiânia, Cidade Ocidental, Goiânia, Jataí, Morrinhos, Novo Gama, Planaltina, Rio Verde, Santo Antônio do Descoberto e Trindade. O serviço cresceu 60% em número de novos clientes em Goiás de janeiro a setembro de 2021, número acima da média do mercado que foi de 40%.

Já no Tocantins, a Oi Fibra está disponível nas cidades de Gurupi, Palmas e Porto Nacional, com 20 mil clientes e 108 mil casas aptas para receber o serviço. A Oi Fibra cresceu 50% em número de novos clientes de janeiro a setembro de 2021 na região e 63% nos últimos doze meses. Durante o período de um ano, a média do mercado foi de 45%.

O avanço do serviço de fibra no Centro-Oeste e Norte tem suporte da infraestrutura de rede de 400 mil km da V.tal, empresa de infraestrutura da Oi. A partir de seu processo de transformação, a Oi passa a operar com foco em conectividade e serviços digitais voltados ao cliente. Recentemente, a provedora também anunciou sua expansão na região Sul do Brasil.

Durante a black friday, a Oi está fazendo uma oferta especial de seu serviço de fibra. São 400 Mega de velocidade, em vez de 200 Mega, por R$ 99,90 mensais durante um ano. (Com assessoria de imprensa)

