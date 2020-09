Oi estende home office até janeiro de 2021

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Telegram(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no WhatsApp(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no LinkedIn(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Facebook(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Twitter(abre em nova janela)

A decisão foi tomada após pesquisa com cerca de 10 mil colaboradores mostrar que 93% dos pesquisados perceberam ganho ou manutenção da qualidade de vida com o home office.

Há seis meses com cerca de 80% de sua força de trabalho em esquema de home office, a Oi anunciou a seus colaboradores que o retorno aos prédios da companhia foi prorrogado até, pelo menos, 31 de janeiro de 2021.

A decisão, alinhada às diretrizes de saúde e segurança da empresa em meio à pandemia do coronavirus, foi tomada após pesquisa com cerca de 10 mil colaboradores mostrar que 93% dos pesquisados perceberam ganho ou manutenção da qualidade de vida com o home office.

PUBLICIDADE

O estudo também constatou que, dos aproximadamente 9.500 colaboradores respondentes (não gestores), 84% possuem interesse de continuar trabalhando de casa, sendo que 55% desses preferem fazer de 2 a 4 dias de home office. Dentre os gestores entrevistados, 91% também possuem interesse pelo trabalho remoto.