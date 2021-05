Oi efetiva incorporação da Telemar

A Oi S.A. efetivou hoje, 3, a incorporação da Telemar, conforme os termos aprovados na Assembleia Geral de Acionistas realizada na sexta-feira, 30.

A incorporação foi possível graças à publicação nesta segunda-feira do aval da Anatel às transferência de outorgas de da Telemar Norte Leste à Oi.

Foram transferidas as outorgas referentes à prestação do Serviço Telefônico Fixo Comutado (“STFC”), nos regimes público e privado, em todas as suas modalidades, e do Serviço de Comunicação Multimídia (“SCM”), incluindo as autorizações de direito de uso de radiofrequência associadas. Embora publicada hoje, a decisão da Anatel foi tomada em abril.

“A incorporação constitui uma das etapas do processo de reestruturação societária e patrimonial das Recuperandas previsto expressamente no Plano, tendo como objetivo a otimização das operações e incremento dos resultados das Recuperandas e demais subsidiárias diretas e indiretas da Oi”, diz a companhia.

Conselho de administração

Na sexta, além da incorporação, os acionistas da Oi aprovaram também a escolha da consultoria Meden para elaborar os laudos patrimoniais da Telemar e da Brasil Telecom Comunicação Multimídia, que também deverá ser incorporada parcialmente ao patrimônio da Oi S.A. e a formação do novo Conselho de Administração da companhia, que passa a ter os seguintes nomes:

Raphael Manhães Martins

Eleazar de Carvalho Filho

Armando Lins Netto

Claudia Quintella Woods

Henrique José Fernandes Luz

Luís Maria Viana Palha da Silva

Mateus Affonso Bandeira

Marcos Grodetzky

Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana

Paulino do Rego Barros Jr

Roger Solé Rafols

Com isso, o conselho segue praticamente inalterado. O único novo nome é o de Mateus Affonso Bandeira, indicado pelo próprio conselho.