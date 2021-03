Oi e BTG prorrogam negociações pela Infraco

A Oi informou na noite de sexta-feira, 5, que prorrogou o período de tratativas com o fundos geridos pelo banco BTG Pactual e a Globenet a respeito da venda da Infraco – sua unidade de infraestrutura óptica.

A renovação já era prevista desde o mês passado, quando a companhia divulgou ter entrado em conversas exclusivas a respeito da venda do controle do ativo. A negociação estava prevista para durar até 6 de março, com possível prorrogação por mais 30 dias.

Foi o que aconteceu, e agora as discussão vão até 5 de abril. “Caso sejam satisfatoriamente finalizadas as negociações de condições e documentos entre as partes, a Oi terá condições de garantir às Proponentes o direito de cobrir (“right to top”) outras propostas recebidas no processo competitivo de alienação da UPI InfraCo”, explica a operadora, no comunicado.

Com um competidor pelo ativo definido, a empresa poderá agendar o leilão judicial, previsto para ser realizado no terceiro trimestre desde ano.