Oi contrata BTG Pactual para a venda dos ativos da TV paga via satélite

A Oi divulgou hoje,31, à noite, comunicado informando que contratou o BTG Pactual para fazer a assessoria financeira e a prospecção do mercado (marketing sounding) para a venda de seu negócio de TV por assinatura via stélite ( DTH), mediante a transferência dos ativos e passivos (incluídos os compromissos de pagamento de contratos adjacentes aos serviços de DTH e IPTV, tais como capacidade satelital).

A operadora informa tem o objetivo de atingir o maior número de interessados possível. A empresa adianta que o leilão será feito mediante e entrega de envelopes fechados e que ocorrerá depois da Assembleia Geral de Credores (prevista para o dia 8 de setembro) e homologação pela justiça.

PUBLICIDADE

A Oi informa ainda que pretende continuar no mercado de oferta de conteúdo audiovisual, com a oferta de “serviços de TV por assinatura por Protocolo IP (IPTV), com base em plataformas e equipamentos com tecnologia IPTV que permanecerão de propriedade da Companhia”