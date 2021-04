Oi Conta Zap fará parte do marketplace de serviços da Client Co

A Oi lançou hoje, 19, em todo o Brasil o Oi Conta Zap, sua aposta no segmento de serviços financeiros. O produto é uma conta digital bancária gerida por meio do aplicativo de mensagens WhatsApp.

A operadora terá o papel de realizar ações de comunicação em sua base de clientes para atraí-los ao novo serviço. em contrapartida, a Conta Zap fornece toda a tecnologia. Os termos da parceria não foram revelados, mas não se trata de partilha de receita, como é habitual no mercado de serviços de valor adicionado.

Embora a conta dependa do celular do cliente, a parceria foi firmada com a Oi S.A. e permanecerá no portfólio de contratos da Client Co. Não é um negócio da unidade móvel, que foi vendida para as rivais Claro, TIM e Vivo – caso Anatel e Cade autorizem a transação.

Conforme Roberto Guenzburger, diretor de Marketing para Varejo e Empresarial da Oi, a Client Co será uma grande plataforma de serviços, e o produto de banco digital será um dos vários vendidos neste marketplace.

Inclusão

O Conta Zap, que tem cerca de 1 milhão de clientes, deve se beneficiar da parceria com ampliação de sua base. A ideia é atender prioritariamente os clientes pré-pagos da Oi, de olho na população ainda sem conta em banco.

“Acreditamos que iniciativas como o Oi Conta Zap contribuem para o desenvolvimento do país, já que facilitam o acesso a serviços financeiros, utilizando ferramentas de grande popularidade, e também aceleram o processo de inclusão econômica e digital”, afirma Rodrigo Abreu, presidente da Oi.

Para atrair esses usuários, a Oi vai oferecer um bônus de 1 GB para cada real de recarga na carteira digital, além de 10% do dinheiro de volta em créditos no celular da operadora.

Público jovem

A conta digital permite o pagamento de contas (água, gás, luz, telefone e boletos de cobrança), além de transferência pelo sistema de pagamentos instantâneos PIX e recarga de créditos do celular de qualquer operadora. Não é preciso ser cliente da Oi para assinar o Oi Conta Zap. Para abrir uma conta, é só fornecer nome completo, data de nascimento, CPF e e-email.

“As contas são gratuitas, não há custo de manutenção, nem tarifas para transferir valores e sem limite de transações”, explica Roberto Marinho Filho, CEO da Conta Zap. A ferramenta deve evoluir para se tornar, por si só, um marketplace de serviços bancários.

Conforme Guenzburger, além dos clientes pré-pagos, a operadora e a fintech também querem atrair o público jovem numa segunda etapa, para trocar mensagens no WhatsApp. “Será mais difícil atrair o público mais velho”, admite o executivo.

As rivais TIM, Claro e Vivo também estão de olho no segmento bancário. A TIM fechou parceria com a fintech C6 Bank, e pode adquirir participação societária. A Claro desenvolveu seu sistema com o Banco Inbursa, enquanto a Vivo tem acordo com a QI Tech.