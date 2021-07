Oi confirma emissão de US$ 880 milhões em notes com vencimento em 2026

A Oi informou ao mercado na noite de ontem, 28, que precificou as “notes” a serem emitidas no mercado internacional nos próximos dias. A intenção é arrecadar US$ 880 milhões com a emissão dos títulos, equivalente, ao câmbio atual, a R$ 4,5 bilhões. A emissão será concluída nesta semana, até 30 de julho.

Segundo a companhia, o dinheiro será utilizado para pagar as debêntures no valor total de R$ 2,5 bilhões recentemente anunciadas. E o restante para fins corporativos gerais.

O vencimento das notes será em 30 de julho de 2026. Sobre o valor de face vão incorrer juros de 8,75% ano. As notes, avisa a operadora, só foram ofertadas a investidores residentes e domiciliados em países que não os Estados Unidos. Não foram, nem serão, registradas perante a Comissão de Valores Mobiliários, também. Ou seja, não podem ser ofertadas ou vendidas no Brasil.

Desde a semana passada, quando a Oi anunciou a emissão dessas notes, houve repercussão negativa no mercado. Para analistas, a empresa projeta um nível de endividamento acima das expectativas até então tomadas para 2024. Desde 16 de julho, quando os papeis ordinários da operadora valiam R$ 1,60, até hoje, quando está cotado a R$ 1,22, houve queda de 23% do preço das ações da companhia.