Oi conclui venda de data center à Piemonte Holding

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Telegram(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no WhatsApp(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no LinkedIn(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Facebook(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Twitter(abre em nova janela)

A Oi informou ao mercado na manhã desta segunda-feira, 15, que concluiu na sexta, 12, a venda da Unida Produtiva Isolada Data Centers à instituição financeira Piemonte Holding. Foi definitivamente selada a transferência dos cinco data centers que integravam a UPI para o Titan Venture Capital, fundo pertencente à Piemonte.

No dia 12, o Titan transferiu à vista R$ 250 milhões. Os R$ 75 milhões remanescentes será pago em parcelas. Além desses valores, se comprometeu a realizar investimentos de R$ 42 milhões para melhorar os data centers.

PUBLICIDADE

Os ativos foram vendidos em 26 de novembro de 2020, por R$ 325 milhões. Vão complementar a atuação da empresa Elea Digital, controlada pela Piemonte, que até sexta-feira tinha presença em Brasília e administrava uma carteira com Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal.

Com a aquisição, a Piemonte ganhará capilaridade. Os data centers transferidos para o grupo ficam em Brasília, São Paulo, Porto Alegre e Curitiba.

Em entrevista ao Tele.Síntese em janeiro, o fundador do fundo, Alessandro Lombardi, antecipava que os planos para 2021 são de crescimento por aquisição. O grupo previa, então, aporte de R$ 100 milhões para upgrade dos data centers arrematados da Oi, além de outros R$ 300 milhões para novas compras.

A compra efetivada pela Titan, um dos veículos de investimento da Piemonte Holding, ocorreu por meio de uma operação de “project finance” apoiada pelos bancos BTG Pactual e Bradesco, que devem ser parceiros do negócio no longo prazo. O fundo de investimentos Alba Fund, gerido e administrado pela Piemonte, também passou a integrar parte do pacote da transação.

Para a Oi, a conclusão da venda é mais uma etapa vencida da recuperação judicial do conglomerado de telecomunicações. Em recuperação judicial, a companhia está enxugando sua estrutura, desfazendo-se de ativos considerados “não-estratégicos”, a fim de se tornar “a maior provedora de infraestrutura de telecomunicações do país”.

Além dos data centers, a tele vendeu em janeiro suas torres móveis para a empresa de infraestrutura Highline, do pelo fundo norte-americano Digital Colony. Em seguida, realizou o leilão dos ativos da Oi Móvel para um consórcio formado por Claro, TIM e Vivo – negócio este que passa por avaliação da Anatel e do Cade. Ainda este ano, a Oi espera concluir a venda do controle da Infraco, unidade que reúne sua infraestrutura óptica em todo o Brasil.