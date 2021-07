Oi chegará com fibra óptica em 208 cidades brasileiras até dezembro

A Oi vai ampliar a sua rede de fibra óptica em mais 75 cidades até o final de 2021, somando 208 municípios com casas cobertas (home passed) em todas as regiões brasileiras, informou hoje, André Ituassu, CTO da operadora, que participou do Huawei Ecosystem Summit. Segundo o executivo, a operadora já está se preparando para os próximos passos, que é o de levar novas soluções para os clientes, a partir dos milhões de homes passed que estarão com a rede da empresa. Atualmente, a empresa conta com 12 milhões de casas passadas.

E a operadora aguarda com ansiedade a padronização da quinta geração da tecnologia por fibra, conhecida por F5G. ” O novo padrão vai impulsionar a rede fixa”, aposta Ituassu. A operadora já vislumbra a oferta de novos serviços para casa inteligente, gaming e redes sociais com o F5G.

Tráfego Internet

A Oi quer ser ainda a maior distribuidora de conteúdo de dados no território brasileiro. E isso é possível, afirma Ituassu, porque possui uma grande capilaridade de cache que faz com que 90% do tráfego de internet que circula nos sistemas da Oi permanecem no Brasil. ” Desse tráfego total, 50% ficam no cache da Oi”, disse ele.