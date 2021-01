Oi aumenta franquia de dados do plano controle

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

A nova oferta do pacote Oi Controle envolve 4 GB a mais pelo mesmo preço de R$ 50, incluindo ligações nacionais ilimitadas e uso de algumas redes sociais sem descontar na franquia de dados

A Oi lançou hoje, 22, uma nova oferta do pacote de telefonia móvel Oi Controle. A partir de agora, a oferta inclui 20 GB de internet, 4 GB a mais do que a oferta anterior, pelo mesmo valor de R$ 49,90.

O usuário deve contratar o serviço pelo site da operadora e pagar com cartão de crédito. O pacote dá acesso ao TikTok, Instagram, WhatsApp, Facebook e Messenger, sem descontar da franquia de dados, além de ligações nacionais ilimitadas.

Em abril de 2020, o plano Oi Controle já havia passado de 12 GB para os 16 GB, também com 4 GB de bônus. Na época, a operadora informou que a razão do bônus era o isolamento social e que só iria durar por seis meses. (Com assessoria de impressa)