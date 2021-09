Oi ativa rede de fibra óptica em mais seis cidades do Sul

Garibaldi, na região da Serra Gaúcha, conhecida como Capital Nacional do Espumante, ganhou o serviço de fibra ótica da Oi. A conexão em alta velocidade da empresa chegou também a outras cinco cidades do sul do país: Medianeira, Palmas e Piraquara, no Paraná; Içara e Ituporanga, em Santa Catarina.

Com isso, a Oi Fibra já conta com mais de 3 milhões de homes passed (casas aptas a assinar serviços de fibra) na região Sul e, agora, atinge 44 cidades nos estados de Paraná, Santa Catariana e Rio Grande do Sul.

Segundo dados da Anatel, a companhia aumentou em 198% o número de clientes no Sul, nos últimos 12 meses (junho de 2020 a junho de 2021). A média do mercado foi de 59%. Ainda de acordo com a Anatel, o serviço de fibra óptica da Oi mostrou crescimento de 4,8% entre maio e junho de 2021, enquanto que a média do mercado teve retração de 8,3%.

No Brasil, a Oi Fibra superou no mês de agosto a marca de 3 milhões de clientes e, com isso, o número de assinantes da companhia com acesso à internet via fibra óptica ultrapassou o de conectados por tecnologia de cobre.