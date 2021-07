Oi ativa rede de banda larga fixa em fibra em duas cidades do Paraná

A Oi lançou neste mês serviço de banda larga em fibra óptica (FTTH) em duas cidades do Paraná: Paranaguá e Araucária, na região metropolitana de Curitiba. O serviço em fibra da companhia já era fornecido também nas cidades de Almirante Tamandaré, Cascavel, Colombo, Curitiba, Foz do Iguaçu, Londrina, Maringá, Pinhais, Ponta Grossa e São José dos Pinhais. A Oi conta com mais de 320 mil clientes de Oi Fibra e mais de 1,2 milhões de casas aptas para receber o serviço no estado.

Em Paranaguá, cidade localizada na região do Litoral, o FTTH está disponível nos bairros Centro Histórico, Conjunto Nilson Neves, Costeira, Jardim Samambaia, Oceania, Parque Agari, Vila do Caic e Vila dos Comerciários.

Principal pilar do plano de transformação da companhia, a Oi Fibra cresceu no país 150% em número de clientes nos últimos 12 meses (março 2021 a março 2020), o equivalente a 1,5 milhão de novas conexões nas 142 cidades onde está presente.

O serviço superou no mês de abril a marca de 2,5 milhões de clientes e, com isso, o número de assinantes da companhia com acesso à internet via fibra ótica ultrapassou o de conectados por tecnologia de cobre.

Com a sua estratégia de ampliar o número de casas conectadas com a Oi Fibra, a companhia registrou aumento de mais de 227% no número de clientes no Paraná nos últimos 12 meses (maio de 2020 a maio de 2021). A Oi investiu cerca de R$ 559 milhões no Paraná em 2020. (Com assessoria de imprensa)