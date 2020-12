Oi assina contrato de venda dos data centers ao Grupo Piemonte

A Oi comunicou na manhã desta segunda, 14, à CVM que assinou no dia 11 o contrato de venda de seus cinco data centers ao fundo Titan Venture Capital, pertencente ao Grupo Piemonte. O negócio faz parte do plano de recuperação judicial da concessionária, homologado em outubro. O leilão do ativo aconteceu em 26 de novembro.

A tele vai receber R$ 325 milhões pelo ativo, sendo uma parcela à vista de R$ 250 milhões e R$ 75 milhões de modo parcelado, conforme critérios não divulgados, mas existentes no contrato.

O Comitê Administrativo de Defesa Econômica (Cade) já analisou o procedimento e avalizou a venda dos data centers da Oi ao Grupo Piemonte. Embora este já seja dono de data center em Brasília, a operação não vai representar concentração de mercado, entendeu a Superintendência-Geral do Cade.

A assinatura do contrato ainda não é a finalização do negócio. A Oi lembra no comunicado desta segunda-feira que a operação de transferência dos data centers “está sujeita ao cumprimento de condições precedentes usuais para operações dessa natureza, previstas no Contrato”.

A UPI Data Center vendida reúne cinco ativos: dois data centers em Brasília, um em São Paulo, outro em Curitiba e mais no Rio de Janeiro. O grupo Piemonte é dono de um data center em Brasília, pelo qual atende Caixa e Banco do Brasil.

Venda da Oi Móvel

Ainda hoje acontece a abertura dos envelopes de lances pelos ativos móveis da Oi. O leilão judicial da unidade foi aprovado pelo juiz Fernando Viana, da 7ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro. O procedimento será realizado em seu gabinete, como consta do edital divulgado pela operadora em outubro.

A previsão é que não haja competição e o consórcio formado pelas operadoras Claro, TIM e Telefônica Brasil (Vivo) fiquem com o negócio por R$ 16,5 bilhões. O leilão acontece às 14h30.