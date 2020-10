Oi apresenta a estratégia da Infraco para os provedores regionais no INOVAtic

O INOVAtic Feira de Negócios e Congresso terá três dias on line este ano, entre 25 a 27 de Novembro. E dois dias presenciais nos dias 10 e 11 de Junho de 2021, em Recife. “ISPs prontos para o Novo Salto” é o tema do evento.

O diretor de Atacado e Franquias da Oi, André Telles, é Key Note Speaker do INOVAtic 2020, que acontece entre os dias 25 a 27 de novembro, todo on line. A apresentação de Telles ocorrerá no dia 27 às 14h30min. Em seguida, será realizada uma mesa redonda com diferentes operadores sobre as Redes Neutras. Em sua terceira edição, o INOVatic, promovido pelos portais Tele.Síntese e Ponto ISP, da Momento Editorial, reúne os principais executivos de ISPs, provedores de tecnologia e dirigentes de Inovação dos governos estaduais e federal para o debate dos principais temas de interesse do segmento e apresentação das mais importantes plataformas de serviços e produtos para esse mercado.

O INOVAtic presencial já tem data marcada: será realizado nos dias 10 e 11 de Junho de 2021, em Recife, Pernambuco.

O INOVAtic 2020 será transmitido em uma plataforma digital que permite que os ofertantes de tecnologias e serviços tenham à sua disposição um stand virtual para demonstração de produtos, além de fazer contato direto com os clientes. Com o tema “ISPs Prontos para o Novo Salto” o Congresso vai abordar também as opções de TV paga e streaming para esse mercado; e as apostas dos provedores em gaming. Vai travar o debate sobre notificações das redes de telecomunicações, e avançar, com o presidente da Anatel, Leonardo de Morais, nos planos da agência para o próximo ano.

As inscrições são gratuitas para os ISPs e Universidades e podem ser feitas aqui.