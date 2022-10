Oi anuncia dois novos diretores

A Oi anunciou, nesta quarta-feira, 26, a chegada de dois novos diretores. O executivo Gustavo Brambila assume a diretoria de Operações e Infraestrutura, ao passo que Caio Gusmon passa a ocupar o posto de diretor de Tecnologia da Informação.

Ambos integram o time de lideranças da empresa e, assim, devem se reportar diretamente ao presidente da Oi, Rodrigo Abreu. Segundo a operadora, os novos diretores foram admitidos para reforçar a execução da nova estratégia da companhia, focada no cliente, na conectividade de fibra óptica e em serviços digitais.

No caso de Brambila, na verdade, trata-se de um retorno à Oi. O executivo atuou, por um breve período, na V.tal, ajudando na transição do modelo de infraestrutura.

Com 24 anos de experiência no setor de telecom, com passagens por Digitel, CRT/Telefónica e Brasil Telecom, o novo diretor de Operações e Infraestrutura é formado em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), mestre em Telecomunicações pela Universidade de Brasília (UnB) e especialista em Transformação Digital pelas universidades de Cambridge e MIT (Massachusetts Institute of Technology).

Caio Gusman, por sua vez, assume a área de Tecnologia da Informação após chefiar, desde junho do ano passado, a diretoria digital da Oi. Gusmam é formado em Engenharia Mecatrônica pela Escola de Engenharia de Mauá e tem MBA em Gestão de Negócios pelo IBMEC. O executivo, com 20 anos de experiência profissional na área de tecnologia, também atuou em empresas como Unilever, Souza Cruz, Vale e Globo.

