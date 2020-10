Oi: Abreu diz que processo de venda da operação móvel já está fechado

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Telegram(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no WhatsApp(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no LinkedIn(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Facebook(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Twitter(abre em nova janela)

“É uma questão de esperar apenas os ritos de homologação do plano para fazer o leilão judicial. Estamos muito confiantes”, afirmou o executivo em live promovida pelo Boston Consulting Group

O CEO da Oi, Rodrigo Abreu, afirmou hoje, 2, que a vitória na Assembleia Geral de Credores foi fundamental para a empresa concluir seu processo de transformação e separação estrutural. A transformação ainda prevê a venda de quatro grandes ativos – Oi Móvel, InfaCo; datacenters; e unidade de torres. A maior parte, já bem encaminhada, disse.

“Três desses processos já estão fechados, incluindo a operação móvel, que agora é uma questão de esperar apenas os ritos de homologação do plano para fazer o leilão judicial. Estamos muito confiantes”, afirmou o executivo em live promovida pelo Boston Consulting Group (BCG).

PUBLICIDADE

Para ele, a resiliência da Oi foi fundamental de manter a empresa saudável, mesmo nos momentos mais críticos dos últimos anos. De acordo com o cronograma as vendas devem ser encerradas em meados de 2022, mas Abreu espera ver a maior parte dos desafios concluídos ao final de 2021.

Desafios superados

Ele observa que quando o novo Conselho assumiu havia inúmeros desafios. A empresa precisava resolver a equação de sustentabilidade de funding de curto prazo; vender um ativo na África, que era invendável; reduzir o custo de uma companhia que já reduziu muito o custo ao longo do tempo; manter uma operação móvel que não teve investimento ou investimento muito menor do que os competidores e vai perder mercado. Além de precisar fazer investimento para crescer mas sem recursos para investir; e reinventar seu modelo para ser sustentável no médio prazo e renegociar sua estrutura financeira.

“As pessoas achavam que isso era inviável. A solução foi ter uma visão clara para onde queremos ir e ir quebrando as fases da transformação. Se eu tivesse de me preocupar em 2019 com o que teria de fazer em 2021, não iria entregar. Então vendemos a Unitel, trouxemos um aporte financeiro importante; comunicamos de maneira clara a venda da móvel. Colocamos o foco na operação e a móvel teve a segunda melhor performance de pós pago. Avançamos na fibra e estamos chegando a 2 milhões de assinantes e hoje a Oi é a empresa que mais cresce em banda larga de alta velocidade”, elenca Abreu.