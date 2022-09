O3B tem autorização para novas faixas de radiofrequência

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) autorizou a adição de novas faixas de radiofrequência ao sistema de satélites não geoestacionários O3B. O acórdão com a decisão foi publicado no Diário Oficial da União nesta terça-feira, 13.

O preço público para a exploração foi fixado em R$ 102,6 mil. As novas faixas autorizadas são de 19,3 GHz a 19,7 GHz e 29,1 GHz a 29,5 GHz (veja detalhes mais abaixo).

Este é o segundo acréscimo de faixas de radiofrequências autorizado pela Anatel à O3B. A empresa conferiu o Direito de Exploração em outubro de 2013, com vigência até novembro de 2023 e teve a primeira adição já no ano seguinte. As frequências já em operação são:

Subida Descida freq. inicial (MHz) freq. final (MHz) Polarização freq. inicial (MHz) freq. final (MHz) Polarização 27.500 29.100 RHCP/LHCP 17.700 18.600 RHCP/LHCP 18.800 19.300 RHCP/LHCP 29.500 30.000 RHCP/LHCP 19.700 20.200 RHCP/LHCP

Novas faixas de radiofrequência

O mais recente pedido de acréscimo foi registrado pela O3B Limited em dezembro de 2021, por meio de sua representante legal, a New Skies Satellites (SES). A solicitação considera o prazo do Direito de Exploração já em vigor.

A justificativa apresentada pela empresa para a ampliação, de acordo com relatório da Anatel, é a implantação da próxima geração de satélites Medium Earth Orbit (MEO) de alta capacidade e baixa latência, o sistema O3B mPOWER, que é uma evolução técnica da constelação O3B “Classic”.

A expectativa da empresa com a inclusão de novas faixas é estabelecer “um sistema de comunicações por satélite de maior capacidade, possibilitando o atendimento de clientes que exigem alta taxa de transferência e conectividade de dados de baixa latência, mas que têm limitações de rede terrestre”.

O parecer favorável da área técnica da Anatel ressaltou que a O3B deve “possuir filtros de recepção apropriados, a fim de se protegerem contra interferências prejudiciais provenientes de emissões em faixas próximas dos enlaces de descida, que estejam operando conforme regulamentação”.

As faixas adicionais autorizadas são:

Subida Descida freq. inicial (MHz) freq. final (MHz) Polarização freq. inicial (MHz) freq. final (MHz) Polarização 29.100 29.500 RHCP/LHCP 19.300 19.700 RHCP/LHCP

