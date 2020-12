Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

A equipe do Tele.Síntese deseja a seus leitores, fontes e aos profissionais que mantêm as telecomunicações brasileiras em funcionamento paz, prosperidade e saúde em 2021.

O Tele.Síntese funcionará em regime de plantão de 23 de dezembro a 11 de janeiro.

Desejamos a todos vocês leitores, fontes, anunciantes, palestrantes e parceiros um Natal de muita paz e uma passagem de ano de muita alegria. Que ventos positivos tragam mudanças e boas-novas a todos em 2021. Que recarreguem as energias para podermos construir 2021 com empolgação e ideias instigantes uma sociedade do conhecimento mais inclusiva.

Boas Festas!

Equipe Tele.Síntese