Bom feriado a todos os nossos leitores. Voltamos com o noticiário habitual no dia 16 de novembro.

Os servidores que hospedam o Tele.Síntese passarão por manutenção na segunda-feira, 14. O site seguirá no ar e funcional, mas a equipe não poderá publicar novos textos. Portanto, bom feriado ponte a todos os nossos leitores. Voltamos com o noticiário habitual no dia 16 de novembro.

PUBLICIDADE

PUBLICIDADE