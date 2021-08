A decisão do Tribunal de Contas da União sobre a proposta de edital do 5G foi, na avaliação do conselheiro da Anatel, Carlos Baigorri, uma vitória importante, porque a Corte de Contas manteve todos os pontos estruturais do edital, sem alteração. “ Houve o reconhecimento do trabalho técnico da Anatel e do papel institucional do Ministério das Comunicações”, afirmou ele.

