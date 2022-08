O que diz cada operadora sobre o repasse do novo ICMS? Veja comparativo.

Notificadas por Senacon, Procon-SP e sob pressão da Anatel, Claro, Oi, TIM e Vivo reagem com divulgação de comunicados em que apontam problemas “sistêmicos” para o repasse imediato do ICMS a todos os clientes e prometem compensações futuras.

A redução do ICMS sobre serviços de telecomunicações ainda está deixando muitas dúvidas no ar. As empresas já baixaram? Não baixaram? Se baixaram, por que o preço da assinatura não se alterou? A redução afetou todos os serviços do combo? Só um ou outro? A seguir, elaboramos uma tabela para mostrar como Claro, Oi, TIM e Vivo tratam o tema.

Operadora Pré-Pago Controle Pós-Pago Fixo Banda larga TV Claro Iniciou repasse em julho, termina em setembro Oi Repassou em julho Termina este mês Sem data TIM Repassou em agosto, na forma de franquia de dados Iniciou em agosto, conclui em novembro Não diz Vivo Repassou para 80% da base até agora. Não diz quando termina

As empresas também manifestaram a estratégia de “compensar” depois os clientes, quando for o caso:

Operadora Terá compensação retroativa? Como será a compensação Claro Sim, de setembro a novembro Desconto retroativo Oi Não informou Não informou TIM Sim, mas sem data definida Não informou Vivo Até novembro Não informou

A Oi afirma que repassou os preços, mas como coincidiu com o reajuste anual corrigido pela inflação, adotou como política a manutenção do valor cobrado. Confira aqui. A Vivo não informou tal prática, mas o CEO, Christian Gebara, avisou que a redução do ICMS tendia a ser absorvida pela alta inflação que seria repassada ao consumidor nos reajustes anuais. Veja aqui.

Em 18 de agosto o site Infomoney noticiou que as operadoras estavam ainda cobrando alíquotas antigas dos consumidores em estados onde a baixa havia sido determinada já no final de junho, como São Paulo. O site mostrou contas de consumidores com as alíquotas antigas. Em outros casos, apontou que a alíquota do tributo baixou, mas na prática não houve desconto na fatura. Veja aqui.

Até então, a Anatel afirmava que não tinha competência para ordenar a redução, pois atua apenas sobre os preços regulados das concessões. Na semana seguinte, o presidente da Anatel, Carlos Baigorri, falou ao jornal Estadão que a agência pretendia exigir adequação das operadoras e ressarcimento ao consumidor prejudicado. O Tele.Síntese pediu mais informações à Anatel e aguarda resposta. Esta será publicada assim que recebida.

O Ministério da Justiça, via Senacon, notificou as operadoras cobrando atualização da alíquota. O Procon-SP também notificou as empresas na última semana, exigindo respostas. Procuradas, as companhias não comentaram as notificações dos órgãos de defesa do consumidor.

