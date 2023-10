O que apareceu na feira da Futurecom23

Quem andou pela Futurecom23 viu várias tecnologias em exposição. Algumas novidades, outras aperfeiçoamento de produtos de alta demanda. Confira abaixo uma lista das novidades que expositores apresentaram durante o evento deste ano.

Drone carrega órgãos e de insumos agrícolas – as empresas Jetwind e LabRetail mostraram o RQ-17 (acima), um drone projetado para transportar órgãos, vacinas ou materiais do agronegócios por distâncias de 100 km utilizando enlaces de rádio ou 300 km através de comunicação via satélite. Totalmente desenvolvido no Brasil, carrega até 10 Kg.

Inteligências Artificial contra golpe do SIM Card – a empresa de gestão de identidades idwall apresentou uma “plataforma all in one” para gestão integrada de dados, centralização da jornada do usuário e proteção contra fraudes. Por exemplo, consegue identificar quando um cliente móvel está sendo algo do golpe do SIM Swap, quando os bandidos transferem o número de telefone da vítima para outro chip e, assim, receber mensagens, senhas e acesso a contas em apps.

WiFi inteligente

A ZTE e a Multi Pro mostraram a nova geração de produtos para redes domésticas e corporativas WiFi. Estavam em exposição o roteador AX 1500 (abaixo), que utiliza o padrão WiFi 6E, tem integração facilitada com redes Mesh e pode ser gerenciado remotamente.

As empresas também apresentaram um software de nuvem inteligente (Smart Cloud Platform) para as operadoras e ISPs reduzirem o custo de manutenção das redes. O sistema tem visual amigável das redes domésticas geridas pela operadora e permite a correção de falhas remotamente.

Teve ainda um set top box e projeto set top box conectados, baseados em Android TV, capazes de exibir conteúdo em 4K. No estande, as empresas demonstraram sua modalidade da tecnologia FTTR (fibra até o quarto), baseada em uma ONT personalizável para o ISP ou operadora para conectar até 16 access points, com interface Ethernet de até 2,5 Gbps e WiFi 6.

Rede móvel múltipla – A TBNet mostrou em sua área o LinkBooster, tecnologia que fornece conexão móvel 4G e 5G redundante. Com chips de duas operadoras distintas, a solução assegura acesso contínuo à internet, pois faz a seleção das duas melhores coberturas de sinal no local. Os clientes ainda podem escolher entre franquias de 2GB a 100GB, conforme o perfil de consumo do ponto comercial. Há opções com conexão simples e menor disponibilidade ou composta com internet fixa.

Chip Multioperadora – Possibilita a comunicação direta entre dispositivos (machine-to-machine), permitindo a troca de informações e ações através de conexão segura, com criptografia e conectividade com máxima disponibilidade. Essa tecnologia pode ser aplicada para uso em máquinas de cartão de crédito e débito, GPS, gestão de frotas, monitoramento de sensores, controle remoto e coleta de dados, entre outros.

Kit PME de conectividade – A Huawei lançou o eKit, um conjunto de 37 dispositivos para o mercado de Pequenas e Médias Empresas. São produtos para colaboração inteligente, redes com e sem fio, redes de acesso IP + óptico, armazenamento e plataformas de TI. Indicado para hotéis, imóveis comerciais e varejo.

SD-Wan com segurança – A Americanet lançou ali o SD-WAN com serviço de gerenciamento e segurança embutido. Já vem com firewall, link dedicado, MPLS, banda larga, ou rede móvel (do 3G ao 5G).

WiFi 7 – A distribuidora Dicomp fechou acordo com a fabricante chinesa de roteadores Ruijie & Reyee e vai revender no Brasil equipamentos WiFi 7. A tecnologia permite até 1,5 mil usuários conectados no mesmo ponto de acesso.

Gerenciamento centralizado e automatizado de dispositivos – A Ícaro Tech lançou uma nova solução ACS de gerenciamento de dispositivos. O FlexForward Device Manager permite, afirma a empresa, que as gerenciem remotamente CPEs, modems, roteadores, gateways, IPTV, ONTs. O software é preditivo e mitiga possíveis erros ao automatizar a identificação e a correção de problemas em massa, em mais de 1 milhão de aparelhos simultaneamente – através de regras, correlações e ações automatizadas -, antes mesmo que os clientes percebam alguma instabilidade em seus serviços.

Redes privativas – A Embratel apresentou um novo jeito de cobrar pela instalação de redes privadas. Através da unidade Embratel One, dedicada ao segmento, criou três produtos de prateleira com preços diferenciados. Na primeira versão, a rede entrega uma cobertura celular privativa, dedicada ao cliente, e utiliza o core (núcleo) de rede da Embratel, cuja capacidade é compartilhada com outras empresas. Na segunda versão, uma parte do núcleo da rede, a UPF (User Plane Function), fica instalada no cliente, o que garante menor latência e maior resiliência. E no terceiro modelo, o core completo fica instalado no cliente, o que costuma ser um requerimento para aplicações de missão crítica. E a cobrança levará em conta, também, a área da indústria atendida.

Operador virtual de tudo – A Telecall lançou a xVNO, ou operador de rede virtual. Repare que não se restringe a operadora móvel virtual, mas reúne a possibilidade de o contratante oferecer serviços móveis, de banda larga fixa, de rede privativa, serviços digitais como games e streaming.

Intel, Nokia e RedHat – As empresas anunciaram acordos para uso da tecnologia IMP, da Intel, de economia de energia em servidores e equipamentos com o chip XEON de quarta (deste ano) e de terceira gerações (lançados em 2022). A tecnologia gera economia de 30% no consumo de energia nos momentos de baixa demanda de rede, em média, afirmam.