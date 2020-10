O novo trabalho e o planejamento das redes de telecom em Live Tele.Síntese no dia 19

Na próxima segunda-feira, dia 19 de outubro, mais um encontro marcado com as Lives Tele.Síntese para o debate dos principais temas do setor de tecnologia digital. A partir das 14h30 estaremos batendo um papo com executivos da KPMG, Megatelecom e Simpress sobre o tema “As medidas de prevenção e o novo trabalho. Um balanço”.

Participarão da Live Camila Pádua, Sócia-Diretora e líder do People and Change da KPMG, Carlos Eduardo Sedeh, sócio-diretor da Megatelecom, e Paulo Moreira, diretor de Marketing da Simpress.

Entre os temas que serão abordados, destacam-se: quais as mudanças nas relações de trabalho provocadas pela pandemia que vieram para ficar. Uma avaliação sobre se retorno ao escritório ou a permanência no home office. Se as opções seguem alguma tendência por tipo de empresa ou região. Os riscos de segurança dos dados e alternativas ao uso dos equipamentos pessoais também em debate.

A Live irá abordar ainda o incremento do consumo de dados e seu impacto para o planejamento das redes de telecomunicações no futuro; as mudanças nos hábitos de consumo e de trabalho e a resiliência das redes de dados e até que ponto a 5G irá interagir com novos comportamentos de consumo.

Inscrições podem ser feitas aqui